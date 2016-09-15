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    Новосельцев не считает себя заменой Гарая в «Зените»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев отметил, что переход в питерский клуб воспринимает, как возможность расти в профессиональном плане.

    «У меня был разговор с главным тренером Луческу. Он лично позвал меня в «Зенит». Я подумал и принял решение – готов перейти в петербургский клуб. Окончательно все решилось только на флажке трансферной кампании.

    Что касается разговоров о том, что меня пригласили на замену Гараю, то я пришел в «Зенит» как я. На замену кому-то или нет – пусть каждый говорит так, как он считает. А моя задача – помогать команде и показывать свой личный хороший результат. То есть расти», – заявил Новосельцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 09:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 сентября 2016, 14:46

      Ваня, давай, развивайся! Ты нужен сборной!!!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 сентября 2016, 13:20

      Стал заменой Гарая, после футбола, Ваня, станешь заменой Чубайсу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 15 сентября 2016, 13:17

      Удачи тебе Ваня !

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 10:49

      Ну Гарая сложно заменить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      seawave 15 сентября 2016, 10:44

      Все по делу сказал!Красава!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 15 сентября 2016, 10:38

      расти будет только борода, да и то на скамейке

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 10:13

      Расти? Так бы играл против Мюллера и Левандовски, Гризмана ,а сейчас против неизвестных израильтян таких как у нас *опой ешь в РФПЛ. И где тут рост?

      -2
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