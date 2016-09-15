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    Новосельцев может отправиться в Сьерра-Леоне

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев не исключил, что в будущем посетит Сьерра-Леоне, чтобы навестить родственников по линии супруги.

    «Я знаком с отцом супруги. Разговаривали. Все хорошо с папой. Он рад, что мы поженились. Он не смог приехать на нашу свадьбу, так как живет в Сьерра-Леоне уже достаточно приличное время. Пока мыслей не было, чтобы его навестить. Даже в силу графика туда сложно добраться. Может быть, доедем, но пока об этом не думали. Вот вы сейчас спросили – задумаюсь», – заявил Новосельцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 08:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 сентября 2016, 10:58

      Да там постреливают

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 сентября 2016, 10:48

      В настоящее время Иван женат на баскетболистке Катерине Кейру, российская баскетболистка, атакующий защитник команды «Динамо» (Москва) и сборной России. Отец Джон Кейру — уроженец Сьерра-Леоне, креол, приехал в СССР в 1976 году и поступил в Ростовский строительный институт, спустя четыре года выступил за команду Сьерра-Леоне на московской Олимпиаде в беге на 100 м (успешно прошёл в следующую стадию), ныне проживает на родине.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:18

      Кто же у нас папуля? Местный божок или врач без границ? А может алмазы натирает? или почками местнгых рабов торгует?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2016, 08:49

      Главное дичью там не стань

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 15 сентября 2016, 08:30

      Ну на новый год сгоняй

      1
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