Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев: «Не исключаю, что «Краснодар» возглавит европейский специалист»

Ташуев: «Не исключаю, что «Краснодар» возглавит европейский специалист»

14 сентября 2016, 22:45
1

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию в клубе. Напомним, наставник Олег Кононов подал в отставку, и сейчас обязанности главного тренера исполняет Игорь Шалимов.

«Я не исключаю, что «Краснодар» возглавит европейский специалист. Но моя позиция такова: мы себя немножко не уважаем. У нас хороший собственный тренерский состав, великолепная методическая школа еще с советских времен. Тенденция «Европа – это модно» – совершенно неправильная. Вот сейчас все восхищаются Каррерой, хлопают в ладоши. А он просто немного увеличил интенсивность футбола и добавил активный прессинг. Что, мы то же самое не сможем сделать?! Несерьезно. Нужно уважать самих себя.

Как специалист я понимаю и точно знаю, чего хочет на поле видеть Галицкий. Немного, как мне кажется, застопорилось движение вперед. Могу почти с точностью предположить, что будет делать в каждом эпизоде тот или иной футболист. Нет в игре «Краснодара» каких-то более агрессивных, более «мужских» начал. Наверное, пришло время кое-что менять, чтобы футбол стал разнообразнее. Соперники уже просчитывают команду, предугадывают еe картину игры. А футбол постоянно развивается. Неправда, что ничего нового уже не придумаешь. Можно добавить множество нюансов.

Вещи, о которых я сейчас говорю, стали заметны еще в прошлом сезоне. Я с «Кубанью» играл против «Краснодара» в дерби. Мы правильно проанализировали соперника, были готовы к его футболу, вели в счете 2:0. Затем, правда, не хватило ресурсов и сил – наша команда тогда находилась не в очень хорошем состоянии, у нас было много совсем еще юных мальчишек. Но как специалист я учитывал, что у «Краснодара» есть небольшая игровая субтильность и ей можно воспользоваться», – сказал Ташуев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кононов Олег Ташуев Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bolela_16
1473913521
Нужен хороший тренер, Кононов остановился в развитии, слишком предсказуем
Ответить
Главные новости
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Все новости
Все новости
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+