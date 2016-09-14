Ташуев: «Не исключаю, что «Краснодар» возглавит европейский специалист»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал ситуацию в клубе. Напомним, наставник Олег Кононов подал в отставку, и сейчас обязанности главного тренера исполняет Игорь Шалимов.

«Я не исключаю, что «Краснодар» возглавит европейский специалист. Но моя позиция такова: мы себя немножко не уважаем. У нас хороший собственный тренерский состав, великолепная методическая школа еще с советских времен. Тенденция «Европа – это модно» – совершенно неправильная. Вот сейчас все восхищаются Каррерой, хлопают в ладоши. А он просто немного увеличил интенсивность футбола и добавил активный прессинг. Что, мы то же самое не сможем сделать?! Несерьезно. Нужно уважать самих себя.

Как специалист я понимаю и точно знаю, чего хочет на поле видеть Галицкий. Немного, как мне кажется, застопорилось движение вперед. Могу почти с точностью предположить, что будет делать в каждом эпизоде тот или иной футболист. Нет в игре «Краснодара» каких-то более агрессивных, более «мужских» начал. Наверное, пришло время кое-что менять, чтобы футбол стал разнообразнее. Соперники уже просчитывают команду, предугадывают еe картину игры. А футбол постоянно развивается. Неправда, что ничего нового уже не придумаешь. Можно добавить множество нюансов.

Вещи, о которых я сейчас говорю, стали заметны еще в прошлом сезоне. Я с «Кубанью» играл против «Краснодара» в дерби. Мы правильно проанализировали соперника, были готовы к его футболу, вели в счете 2:0. Затем, правда, не хватило ресурсов и сил – наша команда тогда находилась не в очень хорошем состоянии, у нас было много совсем еще юных мальчишек. Но как специалист я учитывал, что у «Краснодара» есть небольшая игровая субтильность и ей можно воспользоваться», – сказал Ташуев.