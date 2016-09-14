Клопп: «Конте – это туринский Гвардиола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своим мнением об эмоциональном поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матчей.

«Я не знаю, почему Конте так на все реагирует. Он выглядит довольно эмоциональным, даже когда они не забивают. Он полностью вовлечен в игру.

Но важно не это, он – успешный тренер. Он был туринским Гвардиолой и создал особенный стиль игры. Он был успешен в «Ювентусе» и в сборной Италии. Это впечатляет, но я играю не против Конте», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в пятницу в рамках пятого тура АПЛ.