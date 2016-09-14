Агент: «Петреску вернулся в Россию не из-за денег»

Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу заявил, что румынский тренер отработает контракт до конца. Также представитель наставника сказал, что Петреску вернулся в краснодарский клуб не из-за денег.

«Дан работает, пытается исправить турнирное положение «Кубани». У него действующий контракт и он намерен его исполнять. Знаю, что в клубе существуют проблемы с зарплатой. В идеале – когда футболисты не отвлекаются на то, что тебе не платят пять-шесть месяцев. Волнует ли Петреску финансовая сторона? В Китае у него был более выгодный контракт, чем в России, но сюда он вернулся не из-за денег», – поделился мнением Пырнеу.

После 12 туров ФНЛ «Кубань» занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.