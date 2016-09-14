Роджерс: «Разгром от «Барселоны» не является позором»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не считает разгромный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Барселоны» позорным.

«Это поражение – не позор. «Барселона» громила и куда более сильные клубы, чем мы. Но сегодня для нас выдался один из самых тяжелых дней. В «Барселоне» собраны игроки мирового класса. И они показали свое высокое мастерство.

Что касается наших игроков, то участие в Лиге чемпионов – это прекрасная школа. Не думаю, что они испугались, мне показалось, что они были уверены в себе. Результат разочаровывает, но я не могу требовать от них большего, особенно учитывая наш сложный тяжелый календарь», – сказал Роджерс.

Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.