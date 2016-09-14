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Роджерс: «Разгром от «Барселоны» не является позором»

14 сентября 2016, 10:16
6

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не считает разгромный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Барселоны» позорным.

«Это поражение – не позор. «Барселона» громила и куда более сильные клубы, чем мы. Но сегодня для нас выдался один из самых тяжелых дней. В «Барселоне» собраны игроки мирового класса. И они показали свое высокое мастерство.

Что касается наших игроков, то участие в Лиге чемпионов – это прекрасная школа. Не думаю, что они испугались, мне показалось, что они были уверены в себе. Результат разочаровывает, но я не могу требовать от них большего, особенно учитывая наш сложный тяжелый календарь», – сказал Роджерс.

Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.

Источник: BBC
Лига чемпионов Лига чемпионов Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (6)
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Денчик34
1473841242
молодцы !!!! показали характер
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Фан666
1473843011
В Шотландии не позор, а у нас позор, бедный Ростов зачморили уж дальше некуда
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a-rakhmatov
1473847660
Какой позор?!....это спортивная игра и в ней были неравные соперники, выиграли сильнейшие...самое главное они дошли до этих игр и это тоже небольшой успех))
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de bruyne
1473851138
Реал даже 15 от барсы пропускал непережевай... челси 10 и тд
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ЦСКА 2015-2016
1473865772
глаза барсу расскрыла алавес вот они очухались
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