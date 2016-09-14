Тер Штеген: «Счастлив снова выйти на поле»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген считает, что пенальти, назначенный в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика», сыграл серьезную роль в итоговом результате.

«У меня была травма, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я счастлив, что снова смог выйти на поле и поучаствовать в игре.

Что касается момента с пенальти, то в нем мне повезло. В конечном итоге мы победили со счетом 7:0, но в момент назначения пенальти, у нас не было такого убедительного преимуществе», – рассказал тер Штеген.

Матч «Барселона» – «Селтик» закончился со счетом 7:0.