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    Фернандес: «Титул чемпиона России возьмет ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от стартового отрезка РФПЛ и выразил уверенность, что армейцы станут чемпионами.

    – ЦСКА хорош на старте сезона, или что-то не удается?

    – Мы уступили только «Зениту» в Суперкубке. Сейчас, считаю, наша команда на подъеме. Нужно держать дальше этот уровень.

    – «Спартак» нынче грозен.

    – Да, они взяли двух бразильцев – Фернандо и Маурисио, эти ребята выступали вместе со мной в «Гремио». Это квалифицированные исполнители, усилят наших соперников.

    – Фернандо спрашивал у вас совета перед переходом в «Спартак»?

    – Нет, об этом не говорили. Но недавно встретились с ним в Москве, поужинали. Придется биться на поле, но за его пределами мы друзья.

    – Он вам не говорил, что «Спартак» порвет армейцев?

    – Нет, такого не будет. Титул возьмет ЦСКА, – сказал Фернандес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2016 21:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2016, 19:43

      Чемпионом будет Спартак,но не в этот раз..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 сентября 2016, 19:42

      Согласен,полностью..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 19:35

      Берёт, как правило Гинер, но не в этот раз.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 18:47

      Он пока бестолковый, чтобы так говорить,
      Ему подсказали, ведь самому не вкурить,
      Что такое Рубин, Зенит или Томь,
      Дело не в том.
      СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! (ну не удержался, сука)

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 сентября 2016, 01:33

      Не говори гоп , пока не перепрыгнешь - Русская поговорка.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 13 сентября 2016, 22:42

      Интересно что он курит,он явно не в себе!

      -2
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 13 сентября 2016, 21:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мне кажется чемпионом будет Зенит.

      -6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 сентября 2016, 21:42

      А зачем вам титул, если Слуцкий говорит, что не выдержит натиска Байера? Пусть Ростов станет чемпионом-они едут биться с Баварией и никто в команде, кроме самопровозгласившихся экспертов в прессе не говорит о поражении! Или Терек, Рубин - там все биться выходят с любым соперником!

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Serjoga 13 сентября 2016, 23:54

      Ростов обосрался. И всё что могут сказать его болелы это "спасибо за ЛЧ в Ростове!".... и то не факт, что они её увидят. По чём там у вас билетики?

      -3
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 13 сентября 2016, 21:20

      Сейчас придут сектанты и будут рассказывать как они всех порвут

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > 007abdul007 14 сентября 2016, 19:36

      Ваххабиты что ли?

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