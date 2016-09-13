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    «Краснодар» подписал игрока сборной Грузии

    Полузащитник сборной Грузии Торнике Окриашвили стал игроком «Краснодара».

    Договор с футболистом рассчитан на четыре года. Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам. Выступать он будет под номером 70.

    На протяжении своей карьеры Окриашвили играл за такие клубы, как «Гагра», донецкий «Шахтер», «Ильичевец», одесский «Черноморец», «Генк» и «Эскишехирспор». Этим летом футболист стал свободным агентом.

    За сборную Грузии он выступает с 2010 года и провел в ее составе 28 матчей, забив шесть голов.

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    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.09.2016 19:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 14 сентября 2016, 00:07

      Вот так, - кононов +обезьяна, к чему идем это нам вместо бельханды, Бен арфа и Итурбе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 13 сентября 2016, 21:40

      Лучше в Европе бы оставался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 сентября 2016, 21:12

      Усиление!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 20:28

      На усиление точно не тянет, так на замену если играть уж некому

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 сентября 2016, 20:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сколько лет то ему?

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +41

      valencia 45 13 сентября 2016, 19:49

      Лучше бразильца взяли

      -2
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