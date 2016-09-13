Пепе: «При Моуринью нас ненавидели. Слава богу, это время быстро прошло»

Защитник «Реала» Пепе сравнил главного тренера Зинедина Зидана с бывшим наставником мадридцев Жозе Моуринью.

«При Моуринью нас ненавидели. Это продолжалось три года и, слава богу, быстро прошло. При Анчелотти все изменилось, люди начали относиться к нам по-другому.

Моуринью и Зидан очень разные, можно сказать, противоположности. Но это не значит, что один из них хороший, а другой плохой.

У Моуринью много опыта тренерской работы в больших клубах. Зидан только в прошлом сезоне начала работать. Зато он сам играл на высшем уровне и знает, чего можно ждать на поле», – сказал Пепе.