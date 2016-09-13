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    Бауэр: «Против «Зенита» хотим сыграть на ноль»

    Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от первой победы казанского клуба в сезоне, а также выразил желание победить «Зенит» в следующем туре чемпионата России.

    «В начале сезона у нас был сложный период. Мы не могли добиться желаемого результата, но в этот раз все сложилось удачно, и мы добыли первую победу в сезоне. На следующей неделе нас ждет тяжелая игра. «Зенит» показал фантастический результат в этом туре. На этой неделе мы имеем улучшение в игре, и это хорошая база для дальнейшего прогресса. Мы хотим сыграть на ноль. Это очень важно», – заявил защитник.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2016 13:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 сентября 2016, 09:19

      Вряд ли получится у вас.

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 13 сентября 2016, 14:45

      Не переживай, будет тебе ноль - на табло под названием израильской команды ))))

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 13 сентября 2016, 14:40

      Ахахах,на ноль не играют против лохов,а с Зенитом на ноль.Во клоун

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