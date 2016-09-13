Маркин: «Таким тренерам, как Слуцкий, поменять бы народ и болельщиков, а так у них все получается»

Член комитета РФС по этике Владимир Маркин отметил, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, говоря, что Россия – нефутбольная страна, в первую очередь ставит под сомнение свой профессионализм.

«Слуцкий аргументировал свою фразу про нефутбольную страну тем, что ЦСКА не смог продать к открытию своего нового стадиона больше 8 тысяч абонементов? Это говорит о том, что такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так у них все получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ — тот будет делать для этого все, что может. А кто не хочет этого делать и готов получать от своей деятельности только какие-то дивиденды — тот будет говорить, что у нас все время чего-то не хватает», – заявил Маркин.