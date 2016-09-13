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  • Маркин: «Таким тренерам, как Слуцкий, поменять бы народ и болельщиков, а так у них все получается»

Маркин: «Таким тренерам, как Слуцкий, поменять бы народ и болельщиков, а так у них все получается»

13 сентября 2016, 06:00
25

Член комитета РФС по этике Владимир Маркин отметил, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, говоря, что Россия – нефутбольная страна, в первую очередь ставит под сомнение свой профессионализм.

«Слуцкий аргументировал свою фразу про нефутбольную страну тем, что ЦСКА не смог продать к открытию своего нового стадиона больше 8 тысяч абонементов? Это говорит о том, что такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так у них все получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ — тот будет делать для этого все, что может. А кто не хочет этого делать и готов получать от своей деятельности только какие-то дивиденды — тот будет говорить, что у нас все время чего-то не хватает», – заявил Маркин.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473737077
ДЕШЁВЫЙ ПОПУЛИСТ....ТАКИЕ КАК ТЫ ПРАВДУ НИКОГДА НЕ ГОВОРЯТ
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subbotaspartak
1473738119
Нет, коногону бы правда сознаться, Что он в футболе не смог разобраться, Поэтому в Европе пришлось обос.аться, А на людей то зачем бросаться?
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zagrizlik
1473741081
Ну ту часть народа,которая работает в РФС и Мин.спорта,сменить и посадить не помешает,ну так для профилактики.
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zenit888
1473743914
Маркин прав. Некоторые бьются на поле за футбол, за страну, за своих болельщиков, а кто-то позорит из года в год и все время жалуется и ноет. То ему игроки плохие, то мы не футбольная страна. На ЦСКА тошно смотреть, а за Ростов болеет вся страна.
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gennadiy
1473744871
Это за какой Ростов вся страна то болеет или кто это на поле за своих болел и за страну то у нас бьёться? zenit888 ты что с луны чтоли упал.
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Boniel+
1473747411
В России на убогих не обижаются.А с такой убогой игрой как в ЦСКА,вывод только один,что Слуцкий случайный человек в своей профессии.
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Aztec58
1473753400
Гинер: Я законопослушный гражданин этой страны". И вы ищите патриотов России в ЦСКА?
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cska-62
1473754870
Уберите Слуцкого, поставьте на его место тренера... И команда заиграет в ФУТБОЛ, и 15000 абонементов будут сразу проданы... Всё элементарно, Ватсон! :-))))
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Диктор
1473756058
Не понимаю болельщиков коней которые защищают Слуцкого.Вы болеете за футбольный клуб и что тоже считаете что му не футбольная страна???????? Где логика?
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Каратель помойников
1473760439
обосравшись на евро качалкин только ноет и ноет
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