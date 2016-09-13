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Алдонин: «Не стоит превозносить успехи «Спартака»

13 сентября 2016, 00:54
27

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин считает, что еще рано говорить об успехах «Спартака».

«Не стоит забегать вперед, пока «Спартак» побеждает с минимальным счетом. Да, красно-белые играют с большим желанием и самоотдачей, но я не стал бы преувеличивать и превозносить успехи определенного клуба.

ЦСКА, например, не проиграл пока ни одной игры, а Траоре начал забивать, и это тоже большой плюс. Армейцы открыли новый стадион, думаю, это положительно скажется.

Приблизиться к лидерам могут «Краснодар» и «Локомотив». Семин относится к той категории тренеров, которые могут потрепать нервишки любой команде и добиться хороших результатов. Не стоит забывать о «Ростове», – заявил Алдонин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Алдонин Евгений Семин Юрий
Комментарии (27)
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GeorgeXIII
1473726149
Не стоит цитровать алдонина - кто ето такой?
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subbotaspartak
1473738631
Интересно, все не хотят видеть очевидного. Им, наверное, очень обидно, Что чемпионат пошёл не так И впереди Идёт Спартак. Вот и плюются, вот и кусаются, Об друг друга словесно мараются. Идёт игра и мы болеем И над зловредами балдеем.
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nik55
1473739970
треп Алдонина
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семенчик
1473741990
Ещё один эксперт нарисовался!
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kuchipachi
1473744816
1. разница забитых/пропущенных - лучшая, при чем по забитым на втором месте. 2. кто пока и побеждает с минимальным счетом, то это - ЦСКА, за исключением последней игры.
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Диктор
1473745268
Он и в матче с Локо предсказывал потерю очков-так что это трепло можно и не комментировать.
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World_football
1473747757
Спартак возьмет третье место в этом году,это его уровень,это даже много для нег,в еврокубках делать нечего ему...
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nik55
1473755398
не гавкайте- Каррера сказал что могут выиграть и все а бомжи сразу хлеборезки открыли
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Каратель помойников
1473760311
конечно не стоит забывать о Ростове,также о Гиннере и админ и кабинет ресурсах,а вот про Алдолнина стоит забыть
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uBaH_
1473767231
Забавно что эту тему толкают только те,кто к Спартаку не относиться)))
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