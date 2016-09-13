Алдонин: «Не стоит превозносить успехи «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин считает, что еще рано говорить об успехах «Спартака».

«Не стоит забегать вперед, пока «Спартак» побеждает с минимальным счетом. Да, красно-белые играют с большим желанием и самоотдачей, но я не стал бы преувеличивать и превозносить успехи определенного клуба.

ЦСКА, например, не проиграл пока ни одной игры, а Траоре начал забивать, и это тоже большой плюс. Армейцы открыли новый стадион, думаю, это положительно скажется.

Приблизиться к лидерам могут «Краснодар» и «Локомотив». Семин относится к той категории тренеров, которые могут потрепать нервишки любой команде и добиться хороших результатов. Не стоит забывать о «Ростове», – заявил Алдонин.