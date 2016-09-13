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    Грасия: «Лестьенн должен был забивать в ворота «Урала» два гола»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия оценил дебют полузащитника Максима Лестьенна в казанской команде. Напомним, что бельгиец вышел на замену в матче с «Уралом» и забил гол.

    «Максиму следовало забивать два гола (улыбается). Важно, что он сегодня сыграл. Я не хотел убирать с поля Жонатаса, он проделал хорошую работу, у него было много моментов, но ему не везло. Но мы правильно сделали, что дали время Максиму. Думали, куда его поставить: либо нападающим, либо на фланг. В итоге поставили в зону нападения вместе с Канунниковым, с расчетом, что они вдвоем будут открываться за спины соперникам. Максим сыграл здорово, у него было два хороших момента. Его сильные качества – скорость, он креативный игрок, часто действует непредсказуемо для соперника. Он здорово нам помог», – заявил Грасия.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2016 00:08
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