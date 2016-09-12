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    Думбия и Митрюшкин попали в сборную тура швейцарской Суперлиги

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин и нападающий «Базеля» Сейду Думбия вошли в символическую сборную по итогам седьмого тура швейцарской Суперлиги. Россиянин не позволил распечатать свои ворота «Туну» (1:0), а ивуариец отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1). Напомним, оба игрока ранее защищали цвета клубов РФПЛ – «Спартака» и ЦСКА соответственно.

    Отметим, что Митрюшкин также стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов). Матч с «Туном» стал для 20-летнего стража ворот первым без пропущенных голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии.

    Источник: ФК «Сьон»

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    12.09.2016 18:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 сентября 2016, 20:03

      Из Спартака ушел - сразу дело пошло на лад!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 19:36

      ну вроде у Митрюшкина дела на поправку пошли!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 12 сентября 2016, 18:35

      им повезло

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Мехдин 12 сентября 2016, 19:09

      базаришь

      -1
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