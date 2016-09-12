Думбия и Митрюшкин попали в сборную тура швейцарской Суперлиги

Из Спартака ушел - сразу дело пошло на лад!
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин и нападающий «Базеля» Сейду Думбия вошли в символическую сборную по итогам седьмого тура швейцарской Суперлиги. Россиянин не позволил распечатать свои ворота «Туну» (1:0), а ивуариец отметился двумя забитыми мячами в поединке с «Грассхоппером» (3:1). Напомним, оба игрока ранее защищали цвета клубов РФПЛ – «Спартака» и ЦСКА соответственно.
Отметим, что Митрюшкин также стал лучшим игроком тура по мнению болельщиков «Сьона» (50% голосов). Матч с «Туном» стал для 20-летнего стража ворот первым без пропущенных голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии.
Anton #Mitrysuhkin et Reto #Ziegler sont dans l'équipe type du week-end ! #AM1 #RZ3 #FCSion pic.twitter.com/aKfhSbKoaa— FC Sion (@FCSion) 12 сентября 2016 г.