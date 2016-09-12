«Ливерпуль» включился в борьбу за Витселя

Как сообщает Daily Mirror, «Ливерпуль» заинтересовался хавбеком «Зенита» Акселем Витселем. Руководство красных следит за ситуацией вокруг 27-летнего игрока, который был очень близок к переходу в «Ювентус» нынешним летом.

«Старая синьора» все еще надеется заполучить бельгийца в одно из ближайших трансферных окон, и не исключено, что футболист достанется ей бесплатно, так как в середине следующего года истечет контракт Витселя с петербургским клубом.

По информации источника, мерсисайдцы также готовы сделать предложение «Зениту» грядущей зимой.