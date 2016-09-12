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    Кверквелия: «Краснодар»? Посмотрим, что будет зимой»

    Защитник казанского «Рубина» Соломон Кверквелия не стал опровергать слухи о своем переходе в «Краснодар», но посоветовал дождаться зимнего трансферного окна.

    «Пока ничего не знаю об этом интересе, сосредоточен на игре за «Рубин». Связывались ли со мной из «Краснодара»? Пока ничего не могу сказать по этому поводу, посмотрим, что будет зимой», – заявил Кверквелия.

    Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто зимой, может сменить клубную прописку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2016 13:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1168

      Argon 12 сентября 2016, 14:39

      А он ужен?

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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 12 сентября 2016, 14:01

      Кверквелия-хороший игрок, но в Рубине хренова туча народа...
      когда испанец определится с составом, грузин сам поймёт, где он будет играть.....причём рубиновые болелы орут во всё горло, чтобы его поставили в основу..... но решает, естественно, испанец...
      есть ещё один вариант для перехода, но это зависит от успешности игр в ЛЧ одной(не скажу какой) команды)))))))))

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