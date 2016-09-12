Ибрагимович: «Погба хочет прогрессировать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович встал на защиту своего одноклубника Поля Погба, который в последнее время подвергается серьезной критике, в том числе и из-за рекордной суммы трансфера из «Ювентуса».

«Он из тех игроков, которые определяют игру нынешней сборной Франции. К сожалению, они не смогли выиграть Евро-2016, но это поколение очень сильное и вместе с Погба станет еще сильнее. Еще некоторое время назад я не был знаком с Полем, но сейчас знаю его лично. Это парень, который упорно работает и хочет прогрессировать. Он хорошо относится к делу и у него все еще впереди.

Уверен, что те, кто завидуют Погба, в скором времени заберут все свои слова обратно», – приводит слова Ибрагимовича GiveMeSport.