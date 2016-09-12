Кверквелия пополнит состав «Краснодара» зимой

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто зимой, может сменить клубную прописку. Он может пополнить состав «Краснодара». Именно этот клуб вел активные переговоры по переходу 24-летнего игрока сборной Грузии еще летом, но стороны не сошлись относительно суммы компенсации.

Напомним, что Кверквелия играет за основной состав «Рубина» с 2011 года. На его счету 110 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Стоит отметить, действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2019 года.