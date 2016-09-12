Мойес: «Мог выиграть Премьер-лигу с «Эвертоном»

Нынешний наставник «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, чего не хватало «Эвертону», который он тренировал с 2002 по 2013 год.

«У того «Эвертона» был прекрасный состав, но нам не хватало классного центрального нападающего. Уверен, если бы он был, мы могли бы выиграть Премьер-лигу, мы были достаточно сильны для этого.

Ведь последние два сезона в турнирной таблице мы обходили «Ливерпуль», который тратил гораздо больше нас на трансферы. Но нам не удалось попасть в топ-4, так как у нас не было этих денег на покупку центрфорварда», – заявил Мойес.

Напомним, «Сандерленд» и «Эвертон» встретятся в рамках 4-го тура Премьер-лиги в понедельник, 12 сентября, в 22:00 по московскому времени.