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    Майкон: «Должны были реализовывать свои моменты в матче со «Спартаком»

    Нападающий «Локомотива» Майкон подвел итоги матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

    «В первом тайме мы выглядели хуже «Спартака», но во втором выровняли положение. Создали несколько моментов, которые должны были реализовывать. В перерыве Семин сказал играть жестче, потому что мы уступили много единоборств. После замены Самедова я ушел на правый фланг. Это знакомая для меня позиция. Вообще, готов помогать команде на любой позиции, куда бы ни поставил тренер», – сказал Майкон.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.09.2016 01:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:20

      Майкон, "поздно пить боржоми, когда отвалилась печень"......надо было забивать вовремя))

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 12 сентября 2016, 09:18

      А они у вас были эти моменты? Один привез Таски, второй был полумоментом. И всё на этом. Другое дело сколько нереализованных моментов было у Спартака. Так что если бы предположить теоретически что каждая команда в этом матче имела бы 100%-реализацию моментов, то счет всё равно был бы примерно 5:2 в пользу Спартака

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 сентября 2016, 08:36

      Если бы обе команды использовали свои возможности
      Выиграть паровоз не имел бы возможности

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