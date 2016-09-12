Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симонян: «Под руководством Карреры «Спартак» проявляет характер»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился наблюдениями от матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

    «Спартак» выиграл не случайно. Семин – уважаемый тренер, но он только недавно принял «Локомотив». Хотя и Каррера недавно, но изменения уже видны. Команда играет комбинационно, с полной отдачей, выдерживает все игровое время. А это уже немало. Надо отдать должное Каррере: он живет игрой и командой. Это большое качество для тренера. «Спартак» проявляет характер», – отметил Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 сентября 2016, 12:24

      Дорогой Никита, я могу сказать одно, увереннее стала команда и не только, болельщики стали на много увереннее и активнее ! Не помню такого сезона, что бы на трибунах собиралось столько людей единомышленников! Мы с каждой игрой верим все сильнее! Вперед Спартак!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2016, 10:40

      Прочитал комент vvv246 и вижу одно,раз нечего сказать про игру команды будем высасывать претензии из пальца.Комент бомжа абсолютно без основательный.Больше не хочу про это трепло вообще говорить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 12 сентября 2016, 09:51

      Каррера пожалуй лучший тренер какой был у Спартака за много лет. удачи ему

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 сентября 2016, 09:29

      Выбор правильный пока. Заметно прибавили с полкоманды. Даже Комбаров.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 12 сентября 2016, 06:38

      так держать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2016, 06:11

      Дай Бог ему удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 04:44

      Да итальяшка настроил команду на высокий результат в чемпионате))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 сентября 2016, 01:43

      Не сглазить бы.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11