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    Семин: «Локомотив» обязательно должен быть на самом верху»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:1), а также рассказал о задачах железнодорожников на ближайшее будущее.

    «Позитивных эмоций нет, ведь мы проиграли. Мы надеялись, что сыграем лучше, чем сыграли. Но жизнь продолжается, одним матчем чемпионат не закончился. В игре было много позитивного, какие-то определенные отрезки. Но был и негатив, потому и проиграли.

    Может ли Миранчук стать вторым Лоськовым? Он талантливый парень, но должен был сыграть сильнее, особенно в первом тайме, когда он был совершенно незаметен. Во втором тайме он уже был похож на себя, но ему нужно настраивать себя на 90 минут.

    Что касается наших задач, то мы обязательно должны быть вверху. На самом верху. Мы должны устроить борьбу», – заявил Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 01:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 сентября 2016, 17:06

      Как мне кажется Юрий Палыч совсем не угадал с заменами, как это ему удалось туром ранее с краснодаром ... Нельзя было убирать Самедова, да он проигрывал борьбу Комбарову, но ведь на острие атаки он всё так же был бы полезен, Хенти создавал остроту забеганиями и прострелами в штрафную, но его тоже поменяли ... В итоге вышел Михалик непонятно куда и для чего и Портнягин, который даже свой паспорт в 3 миллиона не отрабатывает ... единственно, что угадал , так это с Касаевым, один из последних навалов были организованы с его участием

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 сентября 2016, 09:56

      Вчерашний матч показал многое... С такой игрой центра поля шансов мало вообще хоть что-то выиграть. Хотя Семину всегда надо было именно в Локо полтора - два года, чтобы выстроить оптимальный состав и нагрузки

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 сентября 2016, 09:42

      Омнибас надо было ставить,Юрий Павлович! Открытый футбол с Самедовыми и Майконами-дохлый номер против сильных.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:42

      Надо было выигрывать у Пищевика, а не сопли жевать))

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 сентября 2016, 09:26

      То,что хотел Локомотив,против итальянских тренеров не проходит...

      -3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 сентября 2016, 09:17

      Спартак был хорош.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 сентября 2016, 09:17

      По игре не сказал бы

      -1
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      Рейтинг: +108

      dimsok 12 сентября 2016, 09:05

      Но ниже Спартака

      -2
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 сентября 2016, 08:55

      от ... уши ему вместе с русским Гильерме

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2016, 08:33

      главная ошибка Семина, что он начал играть первым номером, а Спартаку Карреры это и надо. Локомотив не умеет играть в позиционную атаку просто нет исполнителей.Спартак весь матч ловил их на контратаках и мог забить еще пару тройку мячей так что нынешний Спартак можно обыграть только ловя их самих же на контр атаках

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