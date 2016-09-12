Семин: «Локомотив» обязательно должен быть на самом верху»

Как мне кажется Юрий Палыч совсем не угадал с заменами, как это ему удалось туром ранее с краснодаром ... Нельзя было убирать Самедова, да он проигрывал борьбу Комбарову, но ведь на острие атаки он всё так же был бы полезен, Хенти создавал остроту забеганиями и прострелами в штрафную, но его тоже поменяли ... В итоге вышел Михалик непонятно куда и для чего и Портнягин, который даже свой паспорт в 3 миллиона не отрабатывает ... единственно, что угадал , так это с Касаевым, один из последних навалов были организованы с его участием
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча со «Спартаком» (0:1), а также рассказал о задачах железнодорожников на ближайшее будущее.
«Позитивных эмоций нет, ведь мы проиграли. Мы надеялись, что сыграем лучше, чем сыграли. Но жизнь продолжается, одним матчем чемпионат не закончился. В игре было много позитивного, какие-то определенные отрезки. Но был и негатив, потому и проиграли.
Может ли Миранчук стать вторым Лоськовым? Он талантливый парень, но должен был сыграть сильнее, особенно в первом тайме, когда он был совершенно незаметен. Во втором тайме он уже был похож на себя, но ему нужно настраивать себя на 90 минут.
Что касается наших задач, то мы обязательно должны быть вверху. На самом верху. Мы должны устроить борьбу», – заявил Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».