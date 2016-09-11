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    Семин: «Спартак» действовал более агрессивно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 6-го тура российской Премьер-лиги против московского «Спартака» (0:1). По словам наставника, «Спартак» действовал более агрессивно, нежели его подопечные.

    «Не удалось нам сегодня победить. Мы проиграли первый тайм, проиграли много единоборств, «Спартак» действовал более агрессивно. Если брать матч в целом, то был равный матч, мы не смогли отыграться, но был очень хороший футбол для болельщиков. Отмечу судью, он был правильный, давал играть и тем, и другим. Интересная игра для болельщиков. Что касается замены Самедова, то она напрашивалась. Комбаров был более активен», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 18:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 20:34

      Всё по делу сказал Шпалыч.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      takca 11 сентября 2016, 19:01

      Ну не называйте славный локомотив обидным словом дурачок. А ведь так звучит локо в южноамериканских странах. Ведь не смотря на проигрыш они этого не заслужили просто соперник был сильнее.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локо сегодня просто играл не в полную силу...

      -4
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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 сентября 2016, 18:56

      Где там шишка я сегодня его не видел,пусть таблицу смотрит лузер

      2
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      Рейтинг: +93

      aviator117 11 сентября 2016, 18:53

      Вот и началось...

      2
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