Кононов: «По сути, «Краснодар» провел концовку матча против «Уфы» в меньшинстве»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 6-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

«Уфа» предложила нам игру от обороны, вскрыть ее было непросто. В таких случаях важен каждый момент перед чужой штрафной площадью, но нам не хватило точности исполнения в завершающей стадии атак. К тому же Маурисио Перейра получил повреждение и не мог бегать в полную силу, поэтому в концовке игры мы, по сути, играли без одного игрока», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш Футбол».