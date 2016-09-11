Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шишкин: «Успех «Спартака» – скорее временное явление, нежели закономерность»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об успешном выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне, а также выразил мнение, что вся борьба за чемпионство еще впереди.

    – Кто в этом сезоне реально претендует на чемпионство?

    – Обычно все говорят, что чемпионом станет «Зенит» или ЦСКА. А тут «Спартак» попер вверх, причем достаточно внезапно. Трудно прогнозировать. Тем более когда у «Зенита» – новый тренер, у ЦСКА – проблемы с составом, но все равно они хорошо идут. Мы «заковырялись» внизу, хотя должны были брать свои очки. Это все были ознакомительные пять туров. Борьба еще впереди.

    – Успех «Спартака» в РФПЛ – временное явление?

    – Как показывает практика, скорее да, нежели закономерность. Но посмотрим.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 17:26

      тайм матча Спартак -Локо это доказывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 17:26

      Это скорее твое присутствие в сборной временное явление.А первый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 11 сентября 2016, 15:03

      вот сегодня и доказывай свою крутизну.....
      блять, не футболисты, а пиздаболы какие-то собрались...
      тренироваться надо, а не языком чесать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 11 сентября 2016, 15:03

      Готовь мешок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 14:57

      Будем посмотреть на успехи депо, однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 11 сентября 2016, 14:23

      вам напихают --это ты был в Спартаке временное явление

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 > Бидон Помоев 11 сентября 2016, 14:24

      тебе что уже ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 > Бидон Помоев 11 сентября 2016, 14:29

      тебя что на помойке нашли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 11 сентября 2016, 14:07

      что себе позволяет этот кунимастер смородской

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 11 сентября 2016, 14:03

      Не такую ты игру показываешь,чтоб рот свой на Великий Спартак открывать.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11