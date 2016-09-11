Тотти: «Моя страсть в «Роме» остается без границ»

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти отметил, что намерен провести последний свой сезон в карьере с таким же желанием и самоотдачей, как он это делал все прошлые сезоны. Ранее футболист объявил, что завершает свою карьеру.

«Вы можете не сомневаться, моя страсть в «Роме» остается без границ. Моя мечта здесь сбылась, я сумел провести всю свою карьеру в футболке одной команды. Всегда пытался быть в этой профессии с определенными эмоциями и получать удовольствие на поле», – заявил Тотти.