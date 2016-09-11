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    МЛС. Лэмпард забил за «Нью-Йорк Сити»

    В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Нью-Йорк Сити» в гостях уступил «Нью-Инглэнд Революшн». В составе проигравших единственный мяч своей команды забил полузащитник Фрэнк Лэмпард.

    МЛС. Регулярный чемпионат
    Филадельфия – Монреаль – 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – Барнетта, 45; 1:1 – Манкозу, 88
    Коламбус – Ванкувер – 1:3 (1:1)
    Голы: 1:0 – Камара, 11; 1:1 – Сауро, 13 (автогол), 1:2 – Джейкобсон, 74; 1:3 – Уртадо, 82
    Удаление: Тчани, 86 (Коламбус)
    Нью-Инглэнд Революшн – Нью-Йорк Сити – 3:1 (2:0)
    Голы: 1:0 – Агудело, 21; 2:0 – Нгуйен, 42; 2:1 – Лэмпард, 49; 3:1 – Фагундес, 58
    Удаление: Браво, 86 (Нью-Йорк Сити)
    Чикаго – Торонто – 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Алтидор,33; 0:2 – Осорио, 52; 1:2 – де Леув, 58
    Даллас – Колорадо – 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – Баджи, 52
    Портленд – Реал Солт-Лейк – 1:0 (1:0)
    Гол: Ади, 12
    Сан-Хосе – Сиэтл – 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – Вондоловски, 20; 1:1 – Лодейро, 80

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 07:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 11 сентября 2016, 13:06

      красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 11 сентября 2016, 08:39

      Ну наконец то!

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