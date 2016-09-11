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    Гинер: «Слуцкий назвал страну нефутбольной, но он больше по тренерству, а не по бизнесу»

    Президент ЦСКАЕвгений Гинер оценил игру армейцев в матче шестого тура РФПЛ против «Терека». Эта игра была первой официальной встречей на новом стадионе клуба.

    «Ремонт нельзя закончить, а можно только прекратить – это так. Стадион очень уютный и домашний, но первые матчи будут волнительными. Всегда есть что-то, что нужно доделать. Пока тестируем. Сегодня провели небольшое открытие, которое должно было порадовать болельщиков. Доведем стадион до хорошего состояния, чтобы все работало как часы. Вот тогда буду спокоен.

    Ребята, которые не имели стадиона и скитались, вышли на свое поле, рыли землю и кусали мяч, чтобы победить. Я благодарен «Лужникам», «Химкам» и другим стадионам, где мы играли.

    Я верующий человек и в приметы не верю, но думаю, что ребята хотели бы, чтобы стадион был счастливым. А для этого нужно было побеждать.

    Премиальные за победу на новом стадионе? У нас их нет, только бонусная система за чемпионство и второе место. Что касается гола Траоре, у нас очень хорошо работает селекция, я ей доволен. Если бы не был – фамилии были бы другие», – сказал Гинер.

    Также он прокомментировал слова Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

    «Слуцкий назвал страну не футбольной, но он больше по тренерству, а не по бизнесу. Мы продадим не 15 тысяч абонементов, а больше. Пока еще не налажена интернет-система, с этим и связан уровень продаж. Ездить за тридевять земель современному обществу не хочется. У нас очень футбольная страна, этот вид спорта в России очень любят. Леонид Викторович просто пошутил».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 00:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +889

      Krics 11 сентября 2016, 07:49

      Принимаю ставки ТМ15 ТБ15
      коэф: 1 9,99

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 сентября 2016, 07:21

      Новый стадион - это хорошо

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 сентября 2016, 06:28

      То есть, играем хреново, но бабло рубим нешуточное.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 сентября 2016, 02:41

      Опять игры покупают. Двоечники от футбола.

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 11 сентября 2016, 13:15

      О, кажется, ветерок с Распил-Арены подул. Завидно газовым магнатам, что стадион в кредит строится куда быстрее и качественные, чем за разворованные "свои" деньги

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 11 сентября 2016, 13:45

      Ты на личности не переходи, ни к чему это.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2016, 00:27

      Очень хороший газон. Главное - его сохранить! Всё остальное тоже важно, но ГАЗОН - ГЛАВНОЕ!!!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cska-62 11 сентября 2016, 13:51

      Главное, что Аркаша Дворкович в рост пошёл, ага.

      0
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