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    Шишкин: «Смородская действительно переживала за «Локомотив» и иногда приезжала на базу»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об уходе с поста президента московского клуба Ольги Смородской. Напомним, Смородская находилась во главе железнодорожников с 2010 года.

    «Что можно сказать про Смородскую? Ей ведь тоже было непросто. Женщина пришла в футбольную команду. Многих это удивило, но она показала, что умеет работать. Но она действительно переживала за команду, призывала нас верить в себя. Иной раз приезжала на базу, проводила собрания, ее слова могли нас мотивировать.

    По ее настроению можно было понять тональность разговора. После неудачных игр у нее в Баковке был такой грозный вид, что становилось понятно: на собрании будет встряска. Иной раз она беседовала именно с защитниками или с лидерами команды. Интересный руководитель, с ней было о чем поговорить», – сказал Шишкин

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2016 21:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 11 сентября 2016, 11:09

      Да забудьте вы уже этого никчемного руководителя! Сколько можно эту бабу вспоминать? Слава Богу, этот страшный период для Локо закончился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 11 сентября 2016, 07:37

      Пусть теперь в плацкарте на боковушке возле сортира переживает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      roys 11 сентября 2016, 06:54

      за бабки переживала

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 23:37

      худший менеджер в истории клуба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 22:08

      во всяком случае Ромочку-расписного она "держала в тонусе"))))))
      он с аршавинским жестом подбегал к её трибуне, призывая не бить его по голове)))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6304

      порт 10 сентября 2016, 21:48

      Место бабы на кухне.

      3
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