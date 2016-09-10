Венгер: «В четверг Косиельни вернулся из России, а сегодня уже забил»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча четвертого тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:1). Победный гол лондонцы забили с пенальти в добавленное время.

«Это облегчение, потому что мы упустили много возможностей, а соперник имел одну или две, отправив все силы вперед.

Если честно, то все говорили мне, что пенальти был, но сам я еще не видел.

Перед ударом Касорлы с пенальти была длинная пауза. Он молодец, что забил, потому что на нем лежала большая ответственность за команду. Он очень хорошо играл и помог нам вернуться в игру после неудачного начала.

Я очень доверяю Лорану Косиельни. Он в четверг вернулся из России, а сегодня забил, когда мы проигрывали. Фантастика», – сказал Венгер.