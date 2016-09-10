Невероятный гол Салугина поднял «Амкар» в зону Лиги чемпионов

Амкар приятно удивляет в этом сезоне.....))
В матче 6-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле обыграл «Томь» – 1:0. Предлагаем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Салугин, 47
В матче 6-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле обыграл «Томь» – 1:0. Предлагаем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Салугин, 47
Амкар приятно удивляет в этом сезоне.....))
Супер!
Смелость и везение!
вот это пальнул так пальнул!
побольше таких голов УКРАШЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
10 раз пробьет, но может 5 раз попадёт в ворота, чистая случайность
хорош, не зассал пробить
подняться не главное, а держаться там вопрос
Норм.