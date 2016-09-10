Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Невероятный гол Салугина поднял «Амкар» в зону Лиги чемпионов

    В матче 6-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле обыграл «Томь» – 1:0. Предлагаем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    1:0 – Салугин, 47

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 03:25

      Амкар приятно удивляет в этом сезоне.....))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 10 сентября 2016, 20:44

      красавчик просто. нет слов!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      makovei 10 сентября 2016, 19:27

      Супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 19:15

      Смелость и везение!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 19:00

      вот это пальнул так пальнул!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 10 сентября 2016, 18:54

      побольше таких голов УКРАШЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 10 сентября 2016, 18:34

      10 раз пробьет, но может 5 раз попадёт в ворота, чистая случайность

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 сентября 2016, 17:46

      хорош, не зассал пробить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 10 сентября 2016, 17:29

      подняться не главное, а держаться там вопрос

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Warrior God 10 сентября 2016, 17:26

      Норм.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11