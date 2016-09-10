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    Навас и Нобоа отсутствовали в последних матчах «Ростова» из-за долгов по зарплате

    Защитник «Ростова» Сесар Навас и полузащитник Кристиан Нобоа отказывались выходить на поле в последних играх дончан из-за имеющийся задолженности перед игроками по заработной плате.

    Испанец и эквадорец отсутствовали в заявке желто-синих на матчи пятого и шестого туров РФПЛ против «Терека» (1:2) и «Крыльев Советов» (2:1) соответственно.

    При этом сообщается, что и Навас, и Нобоа готовы принять участие в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» и, по всей вероятности, выйдут в стартовом составе «Ростова».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.09.2016 12:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 сентября 2016, 20:03

      Вы доверяете этому источнику?
      НЕТ.Вообще левый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 10 сентября 2016, 16:14

      Очередная утка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 сентября 2016, 15:53

      Тут все продумано, надо было новичков в реальной игре проверить, а лидерам дать передышку перед сложным боем с Баварией....успеха Курбану и его команде!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 сентября 2016, 15:35

      ПО-МОЕМУ УТКА...ОНИ И С БОЛЬШИМИ ДОЛГАМИ ИГРАЛИ....А НОБОА В РОСТОВ ПРИШЁЛ ИЗ-ЗА УВАЖУХИ К БЕРДЫЕВУ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 10 сентября 2016, 14:22

      набрали новостников по объявлению

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > z89 10 сентября 2016, 14:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А в чем виноваты новостники?

      -4
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 10 сентября 2016, 13:51

      Вброс 100%. Ростов для столичных клубов как кость в горле. А тут еще Бердыев официально вернулся.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +96

      Naque 10 сентября 2016, 13:28

      Тут вечно Бред.ФМ звучит?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 сентября 2016, 13:28

      Виден явный расчёт на ЛЧ, дали отдохнуть парням, да ''молодых'' за одно проверили/престреляли,а кто-то из них и сам неплохо престрелялся...;)

      6
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 10 сентября 2016, 13:20

      Дали отдохнуть перед Баварией же. Остальное выдумки.

      7
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 10 сентября 2016, 12:52

      Бред.У Наваса небольшая травма,а Нобоа играл за сборную.

      8
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