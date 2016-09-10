Экс-футболист «Локомотива» Алиев развелся

классные пацаны(?) пришли "новостниками", которых так весело заманивал к себе "Бомбардир"))))
наверное, основную роль сыграло обещание бесплатных завтраков....
похоже, это тот самый пишет, который про "забастовку" Наваса и Нобоа написал?)))) или нет? тогда "голодных" с утра пришло ДВОЕ)))))))
Уже бывшая супруга украинского футболиста Александра Алиева Татьяна Алиева сообщила о разводе с экс-игроком «Локомотива».
«Всегда думала, что мое любимое число 8. Оказалось – 9. Для многих радость – выйти замуж, ценой детских слез. Для меня же наоборот – развод! Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Сейчас я счастлива и любима. Спасибо всем за поддержку, близким и дорогим людям. Я очень ценю и дорожу, что были рядом и остаетесь со мной. Зеленый свет всем любительницам футбола! Желаю победы сборной Украины», – написала Алиева в социальной сети.