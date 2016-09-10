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    Экс-футболист «Локомотива» Алиев развелся

    Уже бывшая супруга украинского футболиста Александра Алиева Татьяна Алиева сообщила о разводе с экс-игроком «Локомотива».

    «Всегда думала, что мое любимое число 8. Оказалось – 9. Для многих радость – выйти замуж, ценой детских слез. Для меня же наоборот – развод! Не было бы счастья, да несчастье помогло.

    Сейчас я счастлива и любима. Спасибо всем за поддержку, близким и дорогим людям. Я очень ценю и дорожу, что были рядом и остаетесь со мной. Зеленый свет всем любительницам футбола! Желаю победы сборной Украины», – написала Алиева в социальной сети.

    Источник: Facebook.com

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    10.09.2016 06:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 14:00

      классные пацаны(?) пришли "новостниками", которых так весело заманивал к себе "Бомбардир"))))
      наверное, основную роль сыграло обещание бесплатных завтраков....
      похоже, это тот самый пишет, который про "забастовку" Наваса и Нобоа написал?)))) или нет? тогда "голодных" с утра пришло ДВОЕ)))))))

      1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > семечкин 10 сентября 2016, 14:32

      Какие-то проблемы?

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > prosport69 10 сентября 2016, 14:51

      у кого?
      у "Бомбардира" со штатом- безусловно....
      написать в то время, когда начались ВСЕ внутренние чемпионаты во ВСЕХ странах, идёт отборочный цикл к ЧМ-18, стартует ЛЧ, ЛЕ, о том, что у бывшей жены бывшего футболиста, любимое число поменялось с " восьмёрки" на "девятку"- это ли не ПРОБЛЕМА?)))))
      а ты не автор????)))))

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 сентября 2016, 13:34

      Алиев и с футболом похоже развелся)))

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 сентября 2016, 11:19

      Очень футбольная новость

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 10:31

      новость очень "важна"

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 сентября 2016, 09:24

      Действительно , нашли что написать !

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 сентября 2016, 08:08

      новость дня всемерного масштаба :-)

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      Рейтинг: +988

      опус 2 10 сентября 2016, 08:04

      Шокирующая новость !!!

      1
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 10 сентября 2016, 06:37

      Главная футбольная новость)

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