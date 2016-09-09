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    Оздоев: «Грасия полностью погрузился в дела команды и уже дает установки на русском»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился мнением о тренировках под руководством наставника казанской команды Хави Грасии.

    «Хави Грасия полностью погрузился в дела команды, отдает «Рубину» 24 часа в сутки. Каждое слово и действие Хави говорят о том, как важно ему добиться здесь результата. Этот человек не просто заработать приехал, он действительно полностью выкладывается. Даже установки уже отчасти дает на русском языке: «Тут рывок», «Здесь сыграй головой», «Закрой», «Назад», «Вперед». Здорово, что он хочет обучаться», – отметил Оздоев.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    09.09.2016 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 12 сентября 2016, 05:31

      Ах вот что... Так теперь иностранцы его не понимают)))
      Эх, как жаль,что эксперименты продолжаются...

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