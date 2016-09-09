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    Молодежное первенство. ЦСКА выиграл у «Терека», продлив серию побед до шести матчей

    В матче 6-го тура Молодежного первенства России ЦСКА на своем поле уверенно обыграл «Терек» – 3:0. Эта победа стала для армейцев шестой кряду на старте турнира.

    В параллельных встречах турнира «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов», а «Амкар» дома взял верх над «Томью».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 6-й тур

    ЦСКА (мол.) – Терек (мол.) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пухов, 22; 2:0 – Жамалетдинов, 42 (с пенальти); 3:0 – Гордюшенко, 50.

    Ростов (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Захаров, 51 (с пенальти); 2:0 – Захаров, 65.

    Амкар (мол.) – Томь (мол.) – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Чухланцев, 25; 1:1 – Погребняк, 30; 1:2 – Погребняк, 54; 2:2 – Гусейнов, 77; 3:2 – Гооге, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 14:34
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