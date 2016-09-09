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    Новосельцев: «Говорят, Дзюба нормально отвешивает пинки»

    Новичок «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о первых днях пребывания в петербургском клубе.

    – Коллектив хороший, приняли дружелюбно, проблем с адаптацией нет.

    – Будете играть против «Арсенала»?

    – Это вопрос к тренеру.

    – Через тоннель уже прошли?

    – Готовлюсь. Говорят, Дзюба нормально отвешивает пинки.

    – Готовы заменить вице-чемпиона мира Гарая?

    – Буду адаптироваться. Все-таки схемы с пятью и четырьмя защитниками разные. Хотя я раньше играл в системе с четырьмя защитниками, было нормально. Но в последние сезоны в «Ростове» у нас было пять защитников. Надо приложить максимум усилий, чтобы перестроиться.

    – Когда играли за сборную, уже знали, что перейдете в «Зенит»?

    – Знал.

    – С Луческу уже был разговор?

    – Был, но уже после приезда в Петербург. Заранее не говорили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2016 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 9 сентября 2016, 21:08

      закрывай шкафчик в раздевалке

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 9 сентября 2016, 20:34

      нормальный защитник вроде, может еще вырасти

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