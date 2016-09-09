Игонин: «Хочу стать министром спорта»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин назвал своим кумиром главу РФС и министра спорта РФ Виталия Мутко. Напомним, что недавно Игонин вошел в зал славы клуба, оставив на базе «Зенита» отпечатки ступней и автограф.

– Уже стал музейным экспонатом. Приятно, но теперь и есть, о чем подумать. Есть, что вспомнить. Например, бронзу 2001 года. Тогда в нас верил только Юрий Морозов.

– Чем сейчас занимаетесь, какие планы?

– Знаете, для меня примером является Виталий Мутко. Хотел бы повторить его путь.

– Стать президентом РФС?

– Нет. Министром спорта.