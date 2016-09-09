Давыдов: «Хотел бы пожелать здоровья Тарасову»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал об ожиданиях от домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Напомним, что столичное дерби состоится 11 сентября.

«Это все-таки дерби, поэтому жду интересного матча. У нас не сыграет Фернандо, у «Локомотива» – Тарасов, это серьезно. Хотел бы пожелать здоровья Дмитрию Тарасову. К сожалению, такие травмы – это часть футбола. Жду красивой и зрелищной игры и, конечно, верю, что победим», – сказал футболист.

Напомним, что «Спартак» является лидером первенства.