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  • Ковалевски: «Аленичев – настоящий спартаковец. Может, он вернется и добьется успеха»

Ковалевски: «Аленичев – настоящий спартаковец. Может, он вернется и добьется успеха»

9 сентября 2016, 01:00
9

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о главном тренере Массимо Каррере и экс-наставнике Дмитрии Аленичеве.

– Очевидно, что Массимо Каррера – отличный тренер, профессионал. Он хорошо знает свое дело и дает результат буквально с первых матчей у руля команды. Однако убежден, что большая заслуга в этом предыдущего тренерского штаба красно-белых во главе с Дмитрием Аленичевым. Во многом благодаря именно Аленичеву и его помощникам «Спартак» показывает сейчас тот футбол, который мы видим.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева в «Спартаке»?

– Он настоящий спартаковец, и я уверен, что он всегда желал и желает клубу только самого лучшего. К сожалению, в какой-то момент у команды произошел игровой спад. Последней каплей стал вылет красно-белых из Лиги Европы на старте сезона. Возможно, где-то Аленичеву не хватило тренерского опыта. Надеюсь, что его дальнейшая тренерская карьера сложится более успешно. Может быть, когда-нибудь он еще вернется в «Спартак» на должность главного тренера и добьется успеха, – сказал Ковалевски.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ковалевски Войцех Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (9)
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franck_ribery
1473380203
Так и будет! Когда не будет Федуна
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Zenit-84
1473392958
Еще не раз вернется.
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лёха72
1473395687
он и не уходил.вечный спартаковец
Ответить
valencia 45
1473395841
Пенсия ковалевски
Ответить
momwig_
1473405707
Можно много говорить о заслугах Аленя... Я Диму как игрока очень уважал, считаю его одним из лучших (ну может не прямо из самых-самых первых, но тут уже конкретные котировки и не уместны) в истории Спартака. да и как тренер он явно не без таланта... но идеи до игроков нужно доносить и уметь добиться их выполнения. А мы весь прошлый год играли в атаке "как Бог даст" и в защите - в стиле "проходной двор". Не сложилось впечатления, что тренерский штаб эффективно влияет на игру. Так что пусть у него дальше всё сложится, и, кто знает, может когда-то ещё сложится и в Спартаке.
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VVM1964
1473406054
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ
Ответить
dimon2602
1473407374
Да нужно было дать шанс хотя бы до конца певого круга
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nik55
1473409002
молодец все сказал правильно
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