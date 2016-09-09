Ковалевски: «Аленичев – настоящий спартаковец. Может, он вернется и добьется успеха»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о главном тренере Массимо Каррере и экс-наставнике Дмитрии Аленичеве.

– Очевидно, что Массимо Каррера – отличный тренер, профессионал. Он хорошо знает свое дело и дает результат буквально с первых матчей у руля команды. Однако убежден, что большая заслуга в этом предыдущего тренерского штаба красно-белых во главе с Дмитрием Аленичевым. Во многом благодаря именно Аленичеву и его помощникам «Спартак» показывает сейчас тот футбол, который мы видим.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева в «Спартаке»?

– Он настоящий спартаковец, и я уверен, что он всегда желал и желает клубу только самого лучшего. К сожалению, в какой-то момент у команды произошел игровой спад. Последней каплей стал вылет красно-белых из Лиги Европы на старте сезона. Возможно, где-то Аленичеву не хватило тренерского опыта. Надеюсь, что его дальнейшая тренерская карьера сложится более успешно. Может быть, когда-нибудь он еще вернется в «Спартак» на должность главного тренера и добьется успеха, – сказал Ковалевски.