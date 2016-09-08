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    Ротенберг тренируется в общей группе «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии новичков команды – Бориса Ротенберга и Игоря Денисова.

    «Денисов – понятливый парень. Все с ним будет хорошо. Его работа – выкладываться на поле и уважать клуб. Так и будет. Думаю, Денисов и на ЧМ в России еще сыграет. Переход Денисова никак не связан с травмой Тарасова. Это просто совпадение. У Денисова отличное настроение. Самочувствие? Еще есть дни до матча со «Спартаком».

    У Ротенберга есть четкая роль на поле. Речь о фланге обороны. А вообще он уже тренируется в общей группе», – заявил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.09.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 21:06

      А я то думал, у него свой жирный кусочек поля.

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