Милевский: «Мог перейти в «Локомотив», но Газзаев меня не отпустил»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский признался, что получал предложения о переходе в «Локомотив» и «Фиорентину».

– Признайтесь, сколько раз вы могли перейти в российский клуб раньше?

– Да разные были слухи – сначала «Зенит», потом – «Локомотив». Юрий Палыч Семин, когда в очередной раз принял команду, перетащил с собой Алиева. Меня тоже звали, но Газзаев не отпустил. Так и сказал: «Даже не думай!»

– Варианты уехать в Италию у вас были?

– В 2009 году – в «Фиорентину». Но получилась классическая история: никаких отступных в контрактах у нас не было. Проиграет Суркис деньги в казино – запросит 9 миллионов. Потом проснется в отвратительном настроении – уже не 9, а 12. Так я и не уехал никуда.