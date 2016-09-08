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    Панюков: «В «Браге» буду проставляться бутылкой водки»

    Российский нападающий Андрей Панюков, этим летом перешедший в «Брагу», рассказал, как будет проходить адаптацию в португальском клубе.

    – Как российский футболист проставляется в клубе под названием «Брага»?

    – Администраторы попросили бутылку водки. Вот ей и проставлюсь.

    – Не мало им?

    – Говорили об одной. Говорят, на двоих хватит, посидим после игры, поулыбаемся. Что заказали, то и привез – «Столичную».

    – Эти двое останутся довольными. А пели песню перед коллективом, как это было в «Аяччо»?

    – Здесь нет такого обычая. Готовился, но если у ребят отсутствует желание прикоснуться к русской культурной традиции, то не стану навязываться. Хотя разучивал слова песен «Рюмка водки на столе» и «Золотые купола».

    – Это все же репертуар Александра Сапеты.

    – Да, знаю, он такое любит. Значит, если все же придется, то что-то патриотическое – мне очень нравится «Марш славянки».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 15:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      KoRg 8 сентября 2016, 16:39

      кто такой ?

      -3
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      Рейтинг: +407

      18JG > KoRg 8 сентября 2016, 17:42

      Панюков тебя тоже не знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 8 сентября 2016, 16:08

      Лучше бидоном браги

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 сентября 2016, 16:06

      Молодца!)

      0
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