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    Перед матчем ЦСКА – «Терек» пройдет торжественная церемония открытия стадиона

    Перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Тереком» пройдет официальная церемония открытия нового стадиона армейцев с участием звезды российской сцены.

    «Дорогие друзья! В субботу, 10 сентября, на Арене ЦСКА состоится первый официальный матч. Историческое событие будет отмечено торжественной церемонией, которая пройдет перед игрой.

    ПФК ЦСКА приготовил для зрителей красочное представление с участием артистов, оркестра, юных воспитанников и ветеранов армейского футбола, а также выступление звезды российской сцены.

    Начало церемонии запланировано на 19:45. В связи с этим мы просим вас заблаговременно приезжать на стадион и помнить о том, что перед входом на Арену ЦСКА осуществляется процедура досмотра.

    Еще раз убедительно просим вас в этот ответственный день соблюдать на стадионе организованность и порядок, выполнять все требования по соблюдению мер безопасности, предъявляемые соответствующими службами. Также просим вас с пониманием относиться к возможным техническим неполадкам, возникновение которых не исключается в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены», – говорится в сообщении армейцев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    08.09.2016 14:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 сентября 2016, 16:42

      2:0 победит ЦСКА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 сентября 2016, 00:08

      Посмотрим!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 сентября 2016, 16:51

      хотели ведь с челси открыть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > 84aivengo 8 сентября 2016, 17:41

      не успели... Зенит боюсь и к ЧМ не откроет арену...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Gwynbleidd 8 сентября 2016, 18:37

      старается ведь.. с городского бюджета уже вытягивает

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 9 сентября 2016, 05:53

      разве я не прав? что за контрацептив мне минус влепил?

      0
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