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    «Спартак» подтвердил, что Промес может пропустить матч с «Локомотивом»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рискует не сыграть в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» из-за травмы, которую он получил в матче за сборную Голландии. Об этом сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

    «В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра. В связи с этим в ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Решение об участии голландского хавбека в воскресной игре с «Локомотивом» будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива», – заявил Вартапетов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    08.09.2016 13:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 8 сентября 2016, 16:00

      Поп хоть сыграет, а то закис совсем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 8 сентября 2016, 15:16

      хреново

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 сентября 2016, 15:11

      И без него вынесем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 сентября 2016, 15:03

      Прорвемся

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Russo_ 8 сентября 2016, 14:56

      !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 сентября 2016, 14:56

      Квинси здоровья!!! Скорейшего выздоровления, ждём в строю!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 сентября 2016, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак умышленно 3,14здит о том, что Промес играть против
      Локомотива не будет, чтобы Локо расслабилось, а на самом деле
      Промес в любом случае выйдет на поле в воскресенье. Он здоров.

      -7
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 сентября 2016, 14:29

      После звона о надрыве и возможном рецидиве спазм - это уже неплохая новость. И если будет необходимо, пусть лучше пропустит. Лучше потерять очки с девочками, чем, не дай Бог, потерять Промеса надолго.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond 8 сентября 2016, 13:46

      Огромная потеря для "Спартака".

      3
      Ответить
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