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    Лестьенн: «Настало время доказать, что «Рубин» – хорошая команда»

    Полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн дал понять, что в ближайшее время казанская команда способна начать побеждать.

    «Команда очень много работает над тактикой. Да, в начале чемпионата у нас были не очень хорошие результаты, но сейчас настало время доказать, что мы хорошая команда и способны исправить ситуацию к лучшему.

    Это очень здорово, что в команде есть целая группа франкоговорящих игроков. Мы отлично друг друга понимаем. Но футбольный язык один для всех. Мы все играем ногами и думаем головой. В плане атмосферы у нас отличный коллектив и очень хорошее взаимопонимание между россиянами и иностранцами. Нас, легионеров, здесь очень хорошо принимают, и мы все вместе постараемся показать хороший результат.

    Я очень хочу принять участие в матче с «Уралом». Непросто было наблюдать за матчами с трибун, но сейчас все вопросы решены. Я на протяжении последних дней упорно тренировался с командой. Надеюсь, мне предоставят шанс сыграть, и мы добьемся хорошего результата», – сказал Лестьенн.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.09.2016 13:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 12 сентября 2016, 13:49

      бывший пылесос затявкал=)

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 сентября 2016, 14:42

      Долго запрягаете,хотя к тебе пока претензий нет.
      Хорошо,если и не будет.

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