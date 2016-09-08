У игрока «Байера» Владлена Юрченко диагностирована трещина в кости

Полузащитник «Байера» и сборной Украины Владлен Юрченко сообщил о том, что он выбыл из строя на неопределенное время. У футболиста диагностирована трещина в кости.

«Дорогие друзья, хочу сказать, что на первой тренировке в сборной я получил травму. После нескольких обследований ничего серьезного не нашли, но боль не становилась меньше. 6 сентября было еще одно обследование, и после нескольких часов была найдена трещина в кости. Теперь предстоит очередное восстановление. Буду стараться быстрее вернуться на поле», – написал Юрченко в Instagram.