«Манчестер Сити» готов заплатить Харту 9 миллионов, если он уйдет в «Торино» летом 2017 года

«Манчестер Сити» готов отпустить вратаря Джо Харта следующим летом.

Сейчас футболист «горожан» на правах аренды выступает за «Торино», а его контракт с английским клубом рассчитан до 2019 года. По условиям договора Харт заработает за это время 17,8 миллиона фунтов.

«Манчестер Сити» готов выплатить голкиперу девять миллионов в том случае, если он захочет стать игроком «Торино» на постоянной основе летом 2017 года. Источник также сообщает, что манкунианцы готовы пойти на серьезные уступки «Торино» в отношении трансферной цены Харта.