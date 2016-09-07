Кальдерон: «Гвардиола спокойно принимает неудачи, а Моуринью любит винить других»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон сравнил поведение Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.

«Это очень разные личности. Мне больше по душе стиль Гвардиолы, его отношение к делу. Он прост и встречает неудачи спокойно.

Моуринью более взрывной и любит винить других, если у него что-то не получается. Мне это не нравится, но от этого он не перестает быть великим тренером. Он отлично мотивирует людей и выиграл много титулов.

Матч «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» будет прекрасной дуэлью. Возможно, фаворитом является Моуринью, потому что у «МЮ» более великая история. Традиции имеют большое значение, и это может сыграть на руку Моуринью. Но в итоге все равно нужно строить команду, а с этим они оба справляются хорошо. Будет интересно и весело посмотреть на это», – сказал Кальдерон.

Матч четвертого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 сентября.