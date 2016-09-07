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    Новосельцев попрощался с «Ростовом»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев попрощался с «Ростовом», из которого он перешел в петербургский клуб.

    «Всем хотел сказать большое спасибо – и тренерскому штабу, и игрокам – за проведенные годы, потому что это пока что лучший отрезок моей карьеры.

    Было очень комфортно во всех пониманиях – что на тренировке, что на поле, что за полем. Такая благоприятная обстановка, что работать было реально супер.

    Хотел пожелать вам удачи в дальнейших играх, буду за вас болеть и переживать всегда, потому что вы часть моей истории», – сказал Новосельцев на тренировке ростовчан.

    Источник: Twitter

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    07.09.2016 22:33
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +144

      человек просто 8 сентября 2016, 16:32

      Если честно разбираться с уходом Новосельцива Ростов явно плюс не приобретёт.Но и минуса не будет. До Иранца ему всё-же далеко.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 сентября 2016, 13:38

      Спасибо Иван за игру в Ростове, за добрые слова. Ждем возвращения назад через
      годик. Удачи тебе в сборной и удачи в личной жизни.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 сентября 2016, 10:39

      Эх Ваня,Ваня, променял ты Лигу чемпионов, на бабло ... Газпром купит себе топ-защитника из Европы, а ты будешь полировать скамейку и потеряешь место в сборной ...Это конечно при плохих раскладах, а так желаю удачи, хоть и не согласен с таким решением

      0
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      Рейтинг: +11

      Bombastic92 8 сентября 2016, 09:04

      Будем надеяться, что это обдуманное решение, а не погоня за деньгами...

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос > Bombastic92 8 сентября 2016, 10:26

      все бабло любят футболисты не исключение

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > товрос 8 сентября 2016, 10:41

      А сиггурдссон за баблом разве поехал в чемпионшип из Краснодара? так что не согласен, не для всех футболистов бабло на первом месте

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 сентября 2016, 09:02

      Молодца, мужик!

      -2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 сентября 2016, 08:47

      Хочется верить в лучшее

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 сентября 2016, 08:17

      что вы его хороните ?надо пожелать ему успехов в карьере и сказать огромное спасиьо за удачную игру в РОСТОВЕ

      2
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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 8 сентября 2016, 08:09

      Удачи, Ваня!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2016, 08:01

      может быть еще вернешься

      -2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 8 сентября 2016, 07:53

      очень жаль,что Иван ушел в зенит,именно сейчас,так как зенит пока и без него справиться,а он будет защищать скамейку запасных,а не ворота..,а вот Ростову помощь Ивана уж очень бы пригодилась,как в играх в ЛЧ,что вот вот начнутся,так и в РФПЛ... Прощай,Ваня!!!

      -1
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